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Роспотребнадзор поручил обеспечить двухнедельную изоляцию всех прибывших в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Роспотребнадзор поручил обеспечить изоляцию сроком две недели всех прибывших в Россию. Об этом говорится в постановлении ведомства, опубликованном в среду, 1 апреля, на официальном интернет-портале правовых актов.

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«Постановляю высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <...> обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию, на срок 14 дней со дня их прибытия», — говорится в документе.

Прибывших в аэропорты Москвы и Московской области необходимо изолировать в домашних условиях. Прибывших в Москву, но проживающих в других регионах, или тех, кто прилетел сразу в другие регионы, — изолировать в обсервации. Кроме того Роспотребнадзором определены группы населения, которых будут проверять на коронавирус.

«Обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-2019 следующих категорий лиц: вернувшихся на территорию РФ с признаками респираторных заболеваний; контактировавших с больным COVID-2019; с диагнозом «внебольничная пневмония»; старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания», — говорится в документе.

По состоянию на 31 марта в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки.

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