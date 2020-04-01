В Новосибирской области выявили десятый случай COVID-19

Десятый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области. Об этом в среду, 1 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию COVID-19.

Сообщается, что новым пациентом с подтвержденным диагнозом оказалась женщина, вернувшаяся из Европы 19 марта. Она путешествовала по Испании и Италии.

«По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 1 апреля, в Новосибирской области зарегистрирован еще один случай заражения COVID-19. Пациентка с 4 по 18 марта путешествовала по Италии и Нидерландам с другом. В Новосибирск они вернулись через Москву. Рейс 437 авиакомпании Red Wings прибыл 19 марта», — сообщает оперштаб.

После своего возвращения в регион, женщина, по данным властей, находилась в самоизоляции. 27 марта у нее возникли легкие симптомы ОРВИ, и ее доставили в инфекционную больницу, где она сдала анализы на коронавирус. После того ее отпустили домой на основании ее письменного отказа, температуры у нее не было. В данный момент женщина помещена в стационар.

Вместе с зараженной пациенткой в Россию рейсом 437 авиакомпании Red Wings 19 марта возвращались 78 жителей региона. Сотрудники Роспотребнадзора, полиции и медработники в настоящее время выясняют их местонахождение для проведения проб на коронавирус.

По данным регионального оперштаба на 31 марта, в Новосибирской области в инфекционной больнице №1 Новосибирска находятся 44 пациента, вернувшихся из заграницы. Среди них — 8 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, еще две накануне были выписаны с отрицательными результатами тестов. Также сообщается, что в детской больнице № 3 находятся 17 детей, вернувшихся из-за границы или контактировавших с теми, кто вернулся.

В России число инфицированных коронавирусом на сегодняшний день превысило 2,3 тыс. человек. Количество летальных — более 20. Большая часть пациентов скончались в Москве.

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