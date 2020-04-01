В Якутии у сдавшей положительный анализ медсестры не подтвердили коронавирус

Коронавирус не подтвердился у медсестры, первичный анализ которой был положительным. Об этом 1 апреля сообщил в ходе брифинга глава Якутии Айсен Николаев.

По его словам, в связи с этим принято решение о снятии режима карантина с врачей и пациентов портовской больницы № 2 города Якутска, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Николаев также заявил, что в инфекционную больницу Якутска госпитализирована прибывшая из США девушка с признаками ОРВИ. У нее будут взяты анализы на коронавирус.

31 марта был выписан первый в регионе пациент, прошедший курс лечения от коронавируса, отметил он. Кроме того, из обсерватора были выписаны 80 человек, которые были помещены в него после выявления первого случая коронавирусной инфекции в городе Якутске

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать этому примеру.

Режим самоизоляции уже поддержали более 50 регионов страны. В Якутии ограничительные меры действуют для конкретных населенных пунктов, в Амурской области — для людей старше 65 лет и групп риска.

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