В Барнауле ищут сбившего пенсионерку и проводившего ее до дома водителя

В Барнауле ГИБДД ищет свидетелей ДТП, в котором пострадала женщина преклонного возраста. Водить сбил ее, а потом проводил до дома.

Авария произошла вечером 30 марта на пешеходном переходе на перекрестке улиц Бабуркина и Заринской. Машина сбила женщину 1945 года рождения. После этого водитель помог бабушке подняться, довел ее до квартиры, а потом скрылся с места происшествия. Женщине потребовалась медицинская помощь.

В ГИБДД указывают, что разыскивается «седан» светлого цвета, управлял которым мужчина 30-40 лет. Он был одет кожаную куртку, камуфляжные брюки и кроссовки, пишет altapress.ru.