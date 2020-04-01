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Синоптики рассказали о дожде и ветре в Москве 1 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве и Подмосковье в среду, 1 апреля, ожидается облачная погода с небольшим дождем и ветром. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем в столице воздух прогреется до +3…+5 градусов, а ночью температура опустится до –1. Ветер ожидается западный, 5–10 м/с, порывы могут достигать 17 м/с. Желтый уровень погодной опасности продлится с 9:00 среды до пятницы.

До конца недели сохранится преимущественно облачная погода с небольшими осадками. Атмосферное давление в регионе составит 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду ожидается до +5. В ночь на четверг ожидается похолодание до –4.

Накануне научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об особенностях погоды в апреле для жителей России.

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