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Липецкая область сократила автобусное сообщение с Москвой

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Липецкая область сократила сообщение с Москвой в целях профилактики распространения коронавируса. Об этом 31 марта сообщается на сайте администрации региона.

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Согласно сообщению ведомства, автобусы Липецк–Москва временно перестанут курсировать, автобусы по маршруту Елец–Москва будут ходить один раз в сутки. Железнодорожное сообщение с Москвой остается прежним, пишет НСН.

Помимо этого, в Липецкой области сократили число межмуниципальных маршрутов со 135 до 130. Уточняется, что на большинстве из них снизилось число рейсов на треть. Из 333 муниципальных маршрутов продолжают действовать 209, пишет Regnum.

Как пишет сайт kp.ru, на 90% меньше пассажиров стало в аэропорту Липецка. В два раза уменьшилось количество людей на пригородных поездах. Падение показателей на междугородних автобусах — 60%.

В регионе на сегодняшний день проходят лечение семь пациентов с коронавирусом. В начале марта три человека, вернувшиеся из Италии в регион с вирусом, прошли лечение и выздоровели — их выписали 19 марта.

Большая часть регионов России перешла на режим самоизоляции, который ограничивает свободное перемещение граждан. Среди них — Москва и Московская область, Самарская и Пензенская области, а также Кировская область и Хабаровский край.

Коронавирус в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 31 марта в мире превысило 828 тыс. человек, 40,7 тыс. скончались, 174,4 тыс. выписаны из больниц. К 31 марта общее число заболевших COVID-19 в России составило 2337 человек, скончались более 20.

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