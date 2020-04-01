В Петербурге закрыли девять станций метро

С 1 апреля в Санкт-Петербурге закрыты девять станций метро. Еще на восьми пассажиры не смогут воспользоваться одним из вестибюлей. Полностью перекрыты станции: «Невский проспект», «Маяковская», «Сенная площадь», «Достоевская», «Новокрестовская», «Садовая», «Технологический институт», «Площадь Александра Невского» и «Звенигородская». Ограничения введены для предотвращения распространения коронавируса. Время работы метрополитена сократилось на два с половиной часа.