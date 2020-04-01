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В Сирии по трассе М5 начали доставлять грузы для подготовки к карантину

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По главной сирийской трассе М5, которая недавно была открыта для движения и которую патрулируют российские и турецкие военные, началась переброска стратегически важных грузов в различные районы Сирии для подготовки к карантину из-за COVID-19, сообщил 1 апреля корреспондент «Известий».

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Из провинции Хама, до которой не добрался коронавирус, во все концы страны поставляют в первую очередь продовольствие, в частности, хлеб.

Несмотря на то, что в административном центре — городе Хама — закрыты места массового скопления людей, кафе и магазины, предприятия по производству хлеба функционируют.

На местном хлебозаводе повысили меры безопасности: все рабочие в масках. При этом выпечку лепешек на всякий случай увеличили.

«Мы каждый день делаем 41 тонну хлеба, а в последний четверг выпустили даже 53 тонны. Мы соблюдаем чистоту. Каждому работнику с утра даем специальное мыло, каждые 15 минут он должен мыть руки», — рассказал директор предприятия Ахмед Аль Нумар.

По его словам, в цеху каждый день разбрызгивают до 100 литров антисептика.

Недостатка в лепешках, даже если город перейдет в совсем жесткий карантин, не будет. Как сообщил заместитель губернатора провинции Хама Амер Султан, администрация точно знает, кому и куда отправляется хлеб.

«Мы делимся своими стратегическими запасами с пострадавшими от войны областями. С Дейр-Эз-Зором и Идлибом. В основном это сельскохозяйственные продукты, хлеб, мука, овощи. В Дейр-Эз-Зор мы отправили 100 тонн продовольствия. В Алеппо отправляем мясные продукты. Все наши действия в этом вопросе мы согласовываем с Дамаском», — рассказал он.

В основном поставки продуктов осуществляются по трассе М5.

С 25 марта в Сирии введен комендантский час с 18:00 до 6:00 по местному времени, которое совпадает с московским. После 18:00 на улицах остаются дежурить только полицейские. Многие магазины закрывают на час или полтора раньше. Власти также приостановили международное авиасообщение, закрыты школы и вузы, ведется дезинфекция на улицах.

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