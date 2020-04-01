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Врач оценила эффективность профилактики COVID-19 с помощью алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Алкоголь не способен уберечь от заражения вирусами и, наоборот, снижает иммунитет человека, заявила врач-нарколог Анастасия Игнатова, комментируя версию о том, что спиртное может стать профилактическим средством против COVID-19.

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По ее словам, ни один алкогольный напиток не способен обезопасить даже от сезонных заболеваний.

«Спиртное способно лишь нейтрализовать некоторые виды возбудителей кишечных инфекций, если сопровождать прием пищи небольшим количеством вина», — цитирует ее 31 марта «Вечерняя Москва».

При этом Игнатова подчеркнула, что всё равно обеззаразить организм таким образом не получится, так как концентрации не хватит для уничтожения опасных микробов в кишечнике.

Врач добавила, что от коронавируса спиртное точно не убережет. В период самоизоляции от него лучше отказаться, отдав предпочтение овощам и фруктам. Кроме того, важно пить больше воды. Спирт же подойдет как антисептик для рук.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отказаться от алкоголя на время пандемии COVID-19.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко также выступил за ограничение продажи алкоголя на время введенного в стране карантина.

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