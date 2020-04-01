Умер лауреат Нобелевской премии по физике Филип Андерсон

Американский физик-теоретик и лауреат Нобелевской премии Филип Уоррен Андерсон скончался в воскресенье, 29 марта, на 97-м году жизни. Об этом 30 марта сообщает газета The New York Times со ссылкой на дочь ученого.

Уточняется, что это произошло в Принстоне, штат Нью-Джерси. О причинах смерти физика ничего неизвестно.

Андерсон родился 13 декабря 1923 года в Индианаполисе, штат Индиана. Затем он поступил в Гарвардский университет, где получил докторскую степень. Ученый внес вклад своими теориями локализации, антиферромагнетизма и высокотемпературной сверхпроводимости.

Кроме того, физик входил в Национальную академию наук США, Лондонское королевское общество и Российскую академию наук (РАН).

В 1977 году Андерсон вместе с коллегами Невиллом Фрэнсисом Моттом и Джоном Хасбруком ван Флеком получил Нобелевскую премию по физике «за фундаментальные теоретические исследования электронной структуры магнитных и неупорядоченных систем».