У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сдал положительный тест на COVID-19. Информацию медик подтвердил 31 марта в Facebook.

По словам Проценко, чувствует он себя хорошо.

«Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело», - добавил он.

По данным телеканала «Россия 24» проверят на коронавирус теперь весь медперсонал больницы.

Кроме того, беспокойство у журналистов вызвал и тот факт, что на прошлой неделе с Проценко контактировал президент РФ Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, российский лидер регулярно сдает тесты на коронавирус и с ним «все нормально».

Больница в Коммунарке стала основным местом приема зараженных коронавируса в Москве.

К 31 марта всего в РФ выявили 2337 случаев заражения, 121 человек выздоровел, скончались более 20.

Большая часть случаев – 1613 - приходится на Москву.

21 марта Проценко рассказал, на какой признак стоит обратить внимание, и что свидетельствует о заражении тяжелой формой коронавируса.

По его словам, очень тревожный симптом — снижение напряжения кислорода в артериальной крови.

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