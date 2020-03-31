Новый автобусный маршрут появится в Твери

С 1 апреля в рамках новой модели пассажирских перевозок в Твери запускается маршрут №106 (Торговый центр «Метро» – Эммаусс). Транспорт соединит поселки Химинститут и Эммаусс с 6-й городской больницей.

Всего на линию выйдут 12 новых автобусов среднего класса. В настоящее время машины новой системы курсируют на 69 маршрутах. В Твери и Калининском районе с 30 марта по 3 апреля автобусы ходят по расписанию выходного дня. Об этом пишут Тверские ведомости.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Тверской области внедрят новую модель работы общественного транспорта. Первый этап охватит Тверь и Калининский район. Предполагается, что данная схема перевозок позволит увеличить провозную способность автобусов на 10%, что составит до 18 тыс. человек в час.