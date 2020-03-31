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Власти Белгородской области просят у бизнеса средства на аппараты ИВЛ

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Правительство Белгородской области обратилось к местному бизнес-сообществу с просьбой оказать финансовую помощь для дооснащения медицинских организаций, в частности аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Пожертвование от организации или частного лица можно перечислить на счет фонда поддержки социально-экономических, культурных программ и проектов.

В регионе расположены одни из самых крупных компаний Черноземья. В частности, речь идет о металлургической компании «Металлоинвест», ГК «Эфко», агрохолдингах «Агро-Белогорье», «Белгранкорм» и «Приосколье», кондитерском объединении «Славянка» и других предприятиях, пишет ИА «Абирег». По данным областного департамента здравоохранения, сейчас в больницах есть 264 аппарата ИВЛ.

Петербургские ученые предлагают лечить осложнения от COVID-19 с помощью отечественного препарата, созданного из легких крупного рогатого скота для спасения глубоко недоношенных детей. С самим коронавирусом он не борется, только с осложнениями в виде тяжелой пневмонии. Введение субстанции позволяет резко сократить срок пребывания на аппарате искусственной вентиляции легких.

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