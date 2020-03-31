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Работы на взлетно-посадочной полосе аэропорта Саратова завершат осенью

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В связи с проведением строительных работ на взлетно-посадочной полосе изменяется время работы аэровокзального комплекса «Гагарин» в Саратове. С 1 апреля по 30 сентября пассажирский терминал будет открыт с 7 до 22 часов.

На взлетно-посадочной полосе будут монтировать систему светосигнального и радиотехнического оборудования для доведения воздушной гавани до II категории минимума по классификации ICAO (Международной организации гражданской авиации). После завершения работ самолеты смогут произвести посадку в саратовском аэропорту при условиях погоды не менее чем 30 м высоты принятия решения и видимости не менее 350 м. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на реконструкцию аэродромной инфраструктуры аэропортового комплекса «Новый» в Хабаровске. Предусмотрены модернизация системы управления воздушным движением, строительство инженерных коммуникаций и очистных сооружений, площадки противообледенительной обработки воздушных судов, реконструкция перрона.

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