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Число зараженных COVID-19 на Украине увеличилось до 645

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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За сутки число инфицированных коронавирусом на Украине увеличилось на 96 человек и составило 645 случаев заражения. Соответствующая информация была размещена в Telegram-канале министерства здравоохранения страны во вторник.

«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 31 марта на Украине 645 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.

В течение дня скончались четыре человека, а всего зафиксировано 17 летальных исходов от COVID-19. У 10 пациентов повторное тестирование не выявило наличие вируса в организме, и они были выписаны.

Ранее в этот же день новый министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пришедший на смену уволенному накануне Илье Емцу, рассказал о важности проведения медицинской реформы и о своей политике на этом посту.

«Первый приоритет — борьба с коронавирусом. Я не хочу никого ни в чем обвинять, но есть определенная потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии. Мы больше не можем себе позволить терять время. Поэтому крайне важно сейчас наладить коммуникацию с учреждениями здравоохранения на местах», — приводит слова чиновника пресс-служба минздрава.

25 марта в связи с распространением коронавируса украинское правительство ввело в стране режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 24 апреля. С 27 марта Украина прекратила пассажирские перевозки любым видом транспорта через границы на фоне распространения коронавируса. В стране ограничена или приостановлена работа общественного транспорта, закрыто метро в Киеве, Харькове и Днепре.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 200 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в мире подтверждено свыше 846 тыс. случаев заболевания, скончались 41,4 тыс. человек.

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