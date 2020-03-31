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В Перми умер пациент с коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В Перми умер первый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, также у него были тяжелые онкологические заболевания. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Пермском крае в своем Telegram-канале во вторник, 31 марта.

«Соболезнуем родным и близким», — отмечается в сообщении.

По состоянию на вторник в регионе зарегистрировали 13 случаев заражения коронавирусом. 58 человек находятся в больницах края с симптомами ОРВИ, у них взяты анализы на коронавирус.

На домашнем карантине в регионе находятся 3936 человек.

По всей России число заразившихся этой инфекцией на сегодняшний день составляет 2337 человек. За последние сутки выявили 500 новых случаев.

Коронавирус в России

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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