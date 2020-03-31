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Городской парк Кировска обустроят с учетом пожеланий жителей

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Директор Центра городского развития Мурманской области Андрей Коровянский обсудил с активистами Кировска вопрос о будущем местного парка. В настоящее время специалисты проводят оценку парковых территорий, чтобы правильно выделить и сохранить их особую красоту и психологическую составляющую.

«Для нас самое важное — показать индивидуальность каждого парка и избежать того, что, когда проектируют люди на расстоянии, парки могут быть похожи друг на друга. Поэтому мы хотим показать характерные черты каждого конкретного пейзажа, при сохранении его видовых перспектив», — отмечает Андрей Коровянский. Жителей Кировска просят рассказать о любимых местах парка и предоставить фотографии, передает ИА «Би-порт». На основании полученных данных разработают проект благоустройства.

Напомним, к 25 марта в Мурманске отремонтировали 150 кв. м дорожного полотна. Такие данные огласила городская администрация. Работы выполнены с помощью рециклера асфальтобетона, специальной техники, которая позволяет ремонтировать дороги в любое время года.

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