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Эксперты назвали нынешнюю погоду благоприятной для коронавируса

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Небольшой мороз и высокая влажность повышают устойчивость коронавируса к выживанию в окружающей среде. Об этом рассказал телеканалу РЕН ТВ во вторник, 31 марта, инфекционист Сергей Вознесенский.

Минусы плюса: коронавирус лучше всего распространяется при 8–9°C
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«Устойчивость вируса в окружающей среде при температуре около нуля и высокой влажности высокая. Когда в теплое время года температура повышается, влажность снижается, вирус погибает в окружающей среде быстрее», — сказал врач.

В сюжете телеканала отмечается, что, по словам ученых, инфекция боится температуры от +23 градусов, при которой она гибнет «за пару часов», и низкой влажности. Температурные качели тоже не страшны вирусу.

«А сейчас, когда на улице небольшой мороз или оттепель, и до 7 см тающего снега, из дома действительно лучше не выходить», — говорится в сообщении.

Ранее во вторник доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, что затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса. Ее можно ожидать в июне-июле.

При нынешней погоде вирус на поверхности живет три дня, а при жаркой погоде — три часа.

Ранее, 13 марта, «Известия» со ссылкой на исследование китайских ученых пиков распространения коронавируса в разных странах сообщали, что самой благоприятной для передачи патогена является температура воздуха от +5 до +8,72 градуса, а влажность — от 35 до 50%.

По состоянию на 31 марта в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки. 121 человек вылечился. 17 пациентов скончались.

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