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Прогулки на катерах и лодках запретили в Севастополе

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И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев ужесточил карантинные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. До 14 апреля под запретом оказался бизнес, связанный с использованием маломерных судов для экскурсий, прогулок или рыбалки.

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Новый указ также вводит ранее анонсированные ограничения в работе общественного транспорта. До 14 апреля прекращает работу междугородное автобусное сообщение.

Также не будут работать паромная переправа и троллейбусы. Пассажирские автобусы переходят на работу утром и вечером, сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Маломерное судно, согласно законодательству Российской Федерации, — это судно, длина которого не должна превышать 20 м и общее количество людей на котором не должно превышать 12.

Ранее житель Крыма, заболевший коронавирусом, стал фигурантом уголовного дела. Он нарушил карантин и заразил другого человека. Дело завели по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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