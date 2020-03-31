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АКРА подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России на уровне «А-»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне «А-» с прогнозом «стабильный». Об этом сообщает во вторник, 31 марта, пресс-служба АКРА.

«Стабильный» прогноз означает, что в свете ожидаемого в 2020 году циклического замедления экономического роста, связанного с неблагоприятной внешней конъюнктурой и пандемией коронавируса, правительство РФ располагает широким кругом возможностей для проведения контрциклической бюджетной политики», — говорится в заявлении.

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В АКРА подчеркивают, что устойчивая внешняя позиция обеспечена тем, что международные резервы превышают внешний долг правительства России и других секторов.

Кроме того, внешний долг частично (на 28,5%) номинирован в национальной валюте. Такой резерв, по мнению аналитиков, достаточен как для компенсации волатильности валютного курса, так и для рефинансирования краткосрочного валютного долга российских компаний.

«Поддержку суверенному кредитному рейтингу России на уровне «A-» оказывают низкий уровень государственного долга страны и его устойчивая структура, устойчивая внешняя позиция, а также эффективная монетарная политика и ее скоординированность с фискальной политикой, существенно улучшающие макроэкономическую стабильность», — отметили в АКРА.

По данным агентства, факторами, оказывающими давление на кредитный рейтинг, считают низкий потенциал экономического роста, угрозу введения санкций, ограниченная диверсификация экспорта и непрозрачность обязательств правительства России.

В начале марте эксперты АКРА оценили близость России к состоянию кризиса. Рассчитываемый аналитиками индекс финансового стресса достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта. В качестве негативных факторов упоминались ситуация с коронавирусом и прекращение сделки ОПЕК+.

Вместе с тем, спустя несколько недель, Международное агентство S&P подтвердило рейтинг Российской Федерации на уровне «ВВВ- / А-3» со «стабильным» прогнозом.

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