В Минобрнауки назвали сроки подачи документов в вузы

Абитуриенты смогут подать документы в вузы на бюджетные места до 10 августа. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков 31 марта.

Ранее ведомство приняло решение о переносе вступительных испытаний для абитуриентов, так как сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) также были отложены. Таким образом, приемная кампания в вузы будет проведена позднее.

«В этом году последним днем подачи документов абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа», — сказал министр в эфире Первого канала.

Первая волна зачисления начнется 19 августа, вторая — 24 августа. Несмотря на перенос сроков приемной кампании, учебный год начнется традиционно 1 сентября.

Ранее в этот день Фальков отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, количество бюджетных мест в вузах увеличилось почти на 34 тыс. и вопреки экономическому спаду ведомство не намерено «менять стратегию». Ожидается, что количество бюджетных мест увеличится на гуманитарных, педагогических и медицинских направлениях подготовки.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, возможность отмены экзаменов в вузах не рассматривается, подчеркивал глава Минобрнауки.

Решение о переносе ЕГЭ было принято Минпросвещения 27 марта. Так, вместо 25 мая выпускники школ начнут сдавать экзамен с 8 июня. Начало сдачи основного госэкзамена (ОГЭ) для девятиклассников также отложено, на 9 июня.

С 28 марта до 5 апреля студенты российских вузов находятся на каникулах из-за распространения коронавирусной инфекции. При этом более 80% высших учебных заведений перешли на дистанционное обучение. На фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки почти половина студентов решила разъехаться из общежитий по домам.