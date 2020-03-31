В России появится возможность дистанционной регистрации смертей
Минюст РФ переводит оформление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния на дистанционный формат. Об этом сообщается во вторник, 31 марта, на сайте ведомства.
Так, по поручению премьер-министра Михаила Мишустина в России в дистанционном формате будут оказываться услуги суперсервисов «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека».
«Эти сервисы позволят организовать предоставление государственных услуг, связанных с указанными жизненными ситуациями, без личного посещения заявителями органов, предоставляющих государственные услуги», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас в электронном виде уже возможна подача актов о рождении и заключении брака.
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение по столице из-за распространения коронавируса. Так, все группы населения любых возрастов были переведены на «домашний режим самоизоляции». Покидать дома разрешается для экстренной медицинской помощи, поездок на работу в случае невозможности уйти на удаленный режим.
Также разрешено выходить в магазины за продуктами и в аптеки, для выгула домашних животных на расстояние не более 100 м от дома и для выброса мусора.
По состоянию на 31 марта в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки. 121 человек вылечился. 17 пациентов скончались.
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