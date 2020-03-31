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В России появится возможность дистанционной регистрации смертей

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Фото: TASS/DPA/Daniel Karmann
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Минюст РФ переводит оформление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния на дистанционный формат. Об этом сообщается во вторник, 31 марта, на сайте ведомства.

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Так, по поручению премьер-министра Михаила Мишустина в России в дистанционном формате будут оказываться услуги суперсервисов «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека».

«Эти сервисы позволят организовать предоставление государственных услуг, связанных с указанными жизненными ситуациями, без личного посещения заявителями органов, предоставляющих государственные услуги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в электронном виде уже возможна подача актов о рождении и заключении брака.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение по столице из-за распространения коронавируса. Так, все группы населения любых возрастов были переведены на «домашний режим самоизоляции». Покидать дома разрешается для экстренной медицинской помощи, поездок на работу в случае невозможности уйти на удаленный режим.

Также разрешено выходить в магазины за продуктами и в аптеки, для выгула домашних животных на расстояние не более 100 м от дома и для выброса мусора.

По состоянию на 31 марта в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки. 121 человек вылечился. 17 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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