Офтальмологическая больница в Тамбове приобрела новое оборудование

Тамбовская офтальмологическая больница приобрела новое дорогостоящее оборудование для проведения операций. Речь идет об офтальмологическом операционном микроскопе.

Как рассказали в медучреждении, микроскоп нового поколения обладает уникальной возможностью. Использование прибора позволяет значительно улучшить визуализацию структур глаза при микрохирургических вмешательствах, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Средства на закупку были направлены из Фонда обязательного медицинского страхования. Микроскоп уже установлен и запущен в работу.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области офтальмологи областной клинической больницы № 1 в несколько раз увеличили количество сложных операций, проводимых на глазах. В 2019 году специалисты вернули зрение 5177 пациентам. В 2017 году эта цифра достигала 2603 человек.