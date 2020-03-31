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Убивший жену после 44 лет брака мужчина ожидает суда в Астраханской области

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В Астраханской области суда ожидает 63-летний житель города Знаменск. Мужчина обвиняется в убийстве своей супруги, с которой прожил 44 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Было установлено, что 5 февраля 2020 года пара находилась дома и праздновала покупку ноутбука для их внука. Между ними произошел конфликт, во время которого супруг нанес ножевое ранение в область живота женщины, пишет «Астрахань 24».

От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте. Муж сам сообщил в полицию о случившемся.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

21 марта сообщалось, что в Москве мужчина, вооружившись ножом, напал на свою жену и ее родителей. Отмечается, что он не употреблял алкоголь, но выпил какие-то лекарства.

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