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Матвиенко пошутила о «лучшем пропуске» при карантине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала во вторник, 31 марта, о том, как шутят о «самом ходовом пропуске» во время карантина в России.

Во время заседания верхней палаты парламента представитель от Карачаево-Черкесии Ахмет Салпагаров поинтересовался, как сотрудникам непрерывных производств, которым нужно ездить на работу, избежать наказания за нарушение карантина. Также он спросил, будут ли им для этого выдавать специальные пропуска, пишет «Газета.ру».

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«Уже пошли в народе шутки, что лучшим пропуском будет купюра в 5 тыс. рублей», — ответила Матвиенко.

После этого сенаторы, находящиеся в зале заседаний, рассмеялись.

Накануне председатель «Деловой России» Алексей Репик сообщил, что для передвижения по городу в условиях всеобщей изоляции москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом.

Ранее 31 марта Совет Федерации одобрил закон о полномочиях правительства вводить режим ЧС в России в связи с осложнением эпидемиологической ситуации и распространением коронавирусной инфекции на территории страны.

В настоящее время регионы постепенно переходят на режим самоизоляции, чтобы минимизировать количество заражений коронавирусной инфекцией. Сейчас таких субъектов уже почти половина в России.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань.

По данным оперативного штаба на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования.

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