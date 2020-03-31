Ухудшение погодных условий ожидается в Санкт-Петербурге

Погода в Санкт-Петербурге ухудшится к концу недели. В Северной столице ожидается похолодание с осадками. Об этом сообщил главный синоптик Гидрометцентра в Санкт-Петербурге Александр Колесов.

Согласно прогнозам, с приближением циклона к северным районам Ленинградской области придут снегопады. Синоптик не исключил, что местами образуется снежный покров. Временами возможен мокрый снег, сообщает телеканал «78».

Во второй половине недели погоду также будут определять циклоны, при этом температура воздуха не превысит 1–3 градуса. 3 апреля температура повысится до 4–6 градусов. Однако к выходным снова похолодает, температура опустится ниже 0 градусов.

Ранее сообщалось, что МЧС в Ставропольском крае предупредило местных жителей о заморозках.