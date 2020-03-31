Один человек пострадал в пьяном ДТП в Тюмени

В Ярковском районе Тюмени при столкновении «ВАЗа» и «Волги» пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-21074 врезался в стоявшую «Волгу». В результате инцидента виновник аварии получил различные травмы, пишет портал «Наш город».

Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, у него отсутствуют права на вождение.

29 марта сообщалось, что в Воронежской области столкнулись «УАЗ» и легковой Shevrolet. Погибли четыре человека, в том числе ребенок, которые находились в иномарке. Двое мужчин, находившихся в автомобиле «УАЗ», получили травмы разной степени тяжести.