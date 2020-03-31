Образцы семян овощей в Липецкой области проверили на ГМО

В Липецкой области сотрудники отдела микробиологических исследований проверили семена рапса, гороха, свеклы, подсолнечника и кукурузы на содержание ГМО. Также были исследованы корма для животных, зерно пшеницы, ячменя, ржи, сои и подсолнечника.

Как сообщает LipetskMedia, работу выполнили сотрудники научно-методической ветеринарной лаборатории. Согласно результатам исследований, генетически модифицированных организмов не обнаружено.

Технологии генной инженерии широко применяются в сельском хозяйстве, однако в России выращивание таких растений для продуктов питания запрещено. Также под запрет попадает разведение генетически модифицированных животных. Исключение сделано только для научных экспериментов.

В октябре прошлого года сообщалось, что ученые Санкт-Петербургского государственного университета совместно с коллегами из Института молекулярной биологии растений в Страсбурге обнаружили созданные природой генно-модифицированные организмы (ГМО) среди привычных человеку продуктов.