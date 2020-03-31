Прямой эфир

Образцы семян овощей в Липецкой области проверили на ГМО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецкой области сотрудники отдела микробиологических исследований проверили семена рапса, гороха, свеклы, подсолнечника и кукурузы на содержание ГМО. Также были исследованы корма для животных, зерно пшеницы, ячменя, ржи, сои и подсолнечника.

Как сообщает LipetskMedia, работу выполнили сотрудники научно-методической ветеринарной лаборатории. Согласно результатам исследований, генетически модифицированных организмов не обнаружено.

Технологии генной инженерии широко применяются в сельском хозяйстве, однако в России выращивание таких растений для продуктов питания запрещено. Также под запрет попадает разведение генетически модифицированных животных. Исключение сделано только для научных экспериментов.

В октябре прошлого года сообщалось, что ученые Санкт-Петербургского государственного университета совместно с коллегами из Института молекулярной биологии растений в Страсбурге обнаружили созданные природой генно-модифицированные организмы (ГМО) среди привычных человеку продуктов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рекордный урожай масличных культур и сои собрали в Липецкой области
Сельскохозяйственное производство выросло в Липецкой области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020