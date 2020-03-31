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Названа причина увеличения численности черных аистов в Подмосковье

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Московская область постепенно становится местом обитания черных аистов. К такому выводу пришли в природоохранном фонде «Верховье». Орнитологи считают, что это может указывать на повышение толерантности к человеку этого редкого вида, который отличается скрытностью и индивидуализмом.

По словам главного эколога фонда Юлия Добрушина, которые приводит «Подмосковье сегодня», территория проектируемого заказника «Лотошинские пруды», где видели молодых птиц, является обширной системой рыборазводных прудов, которые по большей части сейчас заброшены. Там хорошие условия для питания птиц.

Добрушин не исключил, что черные аисты могут гнездиться в лесном массиве, который примыкает к прудам. Правда, гнезд там найти пока не удалось. Единственное гнездо представителя этого вида было обнаружено три года назад под Можайском.

В свою очередь, орнитолог, глава Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин рассказал, что черные аисты вили гнезда в Подмосковье примерно до середины XX века, а потом пропали. Теперь, судя по всему, они появились вновь.

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