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Подземную парковку переоборудуют под музей ретроавто в Хабаровске

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В Хабаровске музей ретроавтомобилей разместят в крытом помещении парковки под площадью «Город воинской славы». В ближайшее время туда перевезут более 70 экспонатов клуба «Авторетро».

Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Инна Хопта, поручение передать парковочную зону на 100 мест клубу отдал мэр Хабаровска. Сейчас готовится пакет документов, который на утверждение передадут в городскую думу.

В свою очередь, президент клуба «Авторетро» Анатолий Насыров признался, что ждал с соратниками этого решения около четырех лет. Клуб базировался в двух гаражах, которые в свое время выделила администрация. Однако превратить их в полноценный музей так и не получилось из-за отсутствия места для экскурсий и неудобного географического положения.

В помещении парковки придется провести значительный ремонт, затем начнется расстановка машин и подготовка соответствующих инсталляций. В частности, рядом с автомобилями разместят старинную утварь. Это должно занять не менее двух месяцев.

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