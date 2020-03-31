Вспышку бешенства зафиксировали в Ульяновской области

На территории Ульяновской области с начала года зафиксировано три случая бешенства у животных. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области.

Бешенство выявили в селе Красноборск (Теренгульский район), в селе Каменный Брод (Сенгилеевский район) и рабочем поселке Чердаклы (Чердаклинский район). Заболели кошка, собака и корова, пишет 1ul.ru.

Согласно указу губернатора, сейчас карантин действует в Красноборске.

При этом специалисты отмечают, что за аналогичный период прошлого года на территории региона не было выявлено ни одного случая заболевания.

В Россельхознадзоре также рассказали, что главными переносчиками заболевания являются бездомные кошки и собаки. Они могут заражать домашних животных и людей.