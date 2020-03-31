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Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина

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Госдума 31 марта приняла в третьем окончательном чтении закон об уголовной ответственности за нарушение карантина. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

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Согласно документу, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой отравление или заболевание людей, грозит штраф в размере 500–700 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

За нарушение, ставшее причиной смерти человека, предусмотрен штраф 1–2 млн рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет, если же оно стало причиной двух и более человек — лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. Таким образом, в настоящее время на режим самоизоляции были переведены 37 субъектов РФ.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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