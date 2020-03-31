Камыш загорелся в Анапе на площади более 1 тыс. кв. м

В Анапе в плавневой зоне загорелся камыш. Площадь пожара составляет около 1,2 тыс. кв. м. С огнем ведут борьбу 62 человека и 13 единиц техники.

Как пишет ИА «Кубанские новости», сообщение о возгорании на улице Набережной поступило на пульт Анапского пожарно-спасательного гарнизона МЧС.

Агентство напоминает, что 30 марта возгорание возникло на озере Лотосов на трассе Краснодар–Темрюк. Там горела сухая растительность.

31 марта сообщалось, что в Липецкой области за сутки зарегистрировали 138 возгораний сухой травы. Пожары наблюдаются практически во всех районах региона. Наиболее сложная обстановка в Данковском районе.