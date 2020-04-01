Морской отбой: что происходит на знаменитых пляжах

Весна в разгаре, и на многих морских побережьях отдыхающие уже готовы были открыть купальный сезон, однако их планы сорвал коронавирус. В первые дни карантина многие несознательные граждане пытались не обращать внимания на призывы властей, пришлось перегораживать все пути к побережью, вводить гигантские штрафы, использовать силы полиции, а в Италии даже применять огнеметы. Как теперь выглядят самые популярные пляжи мира — в фотогалерее «Известий»