Морской отбой: что происходит на знаменитых пляжах
Морской отбой: что происходит на знаменитых пляжах
2020-03-31 17:19:47
2020-03-31 17:19:47
2020-03-31 17:19:47
2020-03-31 17:19:47
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Открытый было высокий сезон пришлось закрывать насильно
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Фото: Getty Images/Buda Mendes
Весна в разгаре, и на многих морских побережьях отдыхающие уже готовы были открыть купальный сезон, однако их планы сорвал коронавирус. В первые дни карантина многие несознательные граждане пытались не обращать внимания на призывы властей, пришлось перегораживать все пути к побережью, вводить гигантские штрафы, использовать силы полиции, а в Италии даже применять огнеметы. Как теперь выглядят самые популярные пляжи мира — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun
Популярные места отдыха на Пхукете теперь не узнать
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Фото: REUTERS/Ciro De Luca
На крошечном пляже итальянского Амальфи до недавнего времени место приходилось занимать с раннего утра. Сейчас здесь даже птиц не видно
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Фото: Getty Images/Francois Nel
Все пляжи в Объединенных Арабских Эмиратах закрыты с 22 марта
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Фото: Getty Images/Joe Raedle
Опустел Майами-Бич, куда на весенние каникулы отправилось множество американских студентов. Поездки были запланированы очень давно, и отдыхающие долго сопротивлялись действиям властей, заявляя, что им не страшен коронавирус
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Закрыты все пляжи в Калифорнии, их охраняет полиция
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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
В Южной Калифорнии, в городе Манхэттен-Бич, на $1 тыс. оштрафовали серфера, который нарушил карантин и вышел на доске в море
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Фото: Getty Images/Steve Russell
Печальное зрелище ныне представляет собой Блафф-Бич — популярное место отдыха с пляжем и парком в районе Скарборо, самом зеленом во всем Торонто
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Фото: REUTERS/Nyimas Laula
Тысячи туристов отказывались в разгар пандемии покидать пляжи Бали, в надежде пересидеть здесь объявленный на родине карантин
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Фото: REUTERS/Kham
Во Вьетнаме, по официальным данным, всего пара сотен заболевших, но и здесь пляжная деятельность постепенно сворачивается — власти готовятся объявить карантин
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Фото: Getty Images/Buda Mendes
Опустела Копакабана — гигантский пляж и самый оживленный и многолюдный район Рио-де-Жанейро
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Фото: Getty Images/Guy Prives
На пляжах Тель-Авива еще несколько дней назад можно было встретить отдыхающих, в том числе семьи с детьми. После ужесточения карантина побережье полностью опустело
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