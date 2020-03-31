МВД Дагестана обнаружило подпольную мастерскую оружия

Сотрудники дагестанского управления МВД при помощи сотрудников ФСБ пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской. Задержаны двое подозреваемых: реставратор огнестрельного оружия и организатор сбыта. Мастер реконструировал поврежденные и списанные стволы, а также улучшал тактико-технические характеристики боевых образцов. Его предполагаемый сообщник наладил сбыт отреставрированного оружия. При обыске полицейские нашли одно нарезное и пять охотничьих ружей, четыре карабина, револьвер, пистолет-пулемет Шпагина, винтовку Мосина и патроны. Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение и сбыт оружия», а также «Изготовление и переделка оружия», по которым злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.