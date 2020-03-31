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Стоимость путевок в детские лагеря утвердили в Орловской области

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В Орловской области утвердили стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря. Цена будет варьироваться в зависимости от сезона, продолжительности смены и предоставляемых услуг.

Средняя стоимость путевки в течение летних каникул в санаторно-курортные организации составит 23,8 тыс. рублей при продолжительности смены 21 день. Аналогичный срок отдыха, но в весенний или осенний период обойдется в 27,4 тыс. рублей. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Отдых в загородных лагерях в среднем обойдется в 19,8 тыс. рублей при продолжительности смены 21 день. Стоимость отдыха при смене 12 дней в летние каникулы составит 11,3 тыс. рублей.

Средняя стоимость путевки в палаточные детские лагеря составит 4,7 тыс. рублей на пять дней.

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