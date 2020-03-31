Приморские врачи удалили несколько опухолей женщине с одной почкой

Во Владивостоке врачи клинической больницы № 2 провели сложнейшую операцию по удалению нескольких злокачественных новообразований у женщины с одной почкой. Медикам удалось сохранить пациентке единственную почку и ее функции.

Как рассказали Vostokmedia в клинике, операция проходила с использованием новейшего оборудования, закупленного в рамках нацпроекта «Онкология».

Женщина поступила в клинику с рецидивом рака почки после хирургического лечения, с единственной почкой, в которой нашли сразу три опухоли. Специалисты выполнили РЧА-ассистированную резекцию почки с удалением двух опухолей. Также была сделана биопсия и РЧА третьей опухоли до 5 мм.

Женщине удалось избежать острой почечной недостаточности и гемодиализа. В ближайшее время ее выпишут на амбулаторное лечение и реабилитацию.