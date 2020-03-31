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Совфед одобрил закон о налоге на проценты по вкладам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Совет Федерации одобрил закон об обложении налогом в 13% общей суммы годовых доходов физлица по вкладам сверх той, которую он получил бы, разместив на год 1 млн рублей под ключевую ставку Банка России. Внеочередное заседание Совфеда состоялось 31 марта.

НДФЛ начнут взимать с доходов 2021 года, то есть первые выплаты нужно будет сделать до 1 декабря 2020-го.

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«Налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на первое число налогового периода, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей», — говорится в законе.

Таким образом, при нынешней ключевой ставке Центробанка в 6% налогообложению не подлежит доход по вкладам до 60 тыс. рублей, а исходя из ставки на начало 2020 года в 6,25% — 62,5 тыс. рублей. Налогом также не будут облагаться депозиты со ставкой менее 1% и эскроу-счета.

Сведения о выплаченных процентах по вкладам, подлежащих налогообложению, банки обязаны передавать до 1 февраля каждый год. Да основании данной информации вкладчику будет выставлен счет, который необходимо оплатить до 1 декабря.

Также Совфед одобрил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым НДФЛ облагаются все доходы граждан по ОФЗ, региональным и муниципальным облигациям, а также долговым корпоративным бумагам российских эмитентов.

С инициативой обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей выступил президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам 25 марта. Глава государства подчеркнул, что налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с него.

Позднее в Кремле объяснили, что счета одного гражданина в разных банках суммироваться не будут, поэтому инициатива коснется менее 10% вкладчиков.

Как отмечали в Госдуме, налоговой базой станет превышение суммы доходов, полученных по всем вкладам, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ. Глава Минфина Антон Силуанов указывал, что практика налогообложения процентов по вкладам существует в большинстве стран мира, так как банковские проценты — это такой же доход, как и доход от ценных бумаг.

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