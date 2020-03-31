На Украине анонсировали обмен пленными с Донбассом

Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) может начаться в ближайшие недели. Об этом 31 марта заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Президент говорил уже много раз, наша цель вернуть всех наших граждан, которые сегодня, к сожалению, находятся на неподконтрольной территории... Этот процесс продолжается. Он осложняется сегодня пандемией. Поэтому сегодня финализируются списки, они обновляются. <...> Я очень надеюсь, что, может, это неделя, может, десять дней, может, две недели, и мы уже начнем проводить эти обмены», — передает его слова «РИА Новости».

11 марта заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак выразил надежду на обмен пленными в Донбассе до конца марта.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче минской группе списка пленных для будущего обмена с самопровозглашенными республиками Донбасса. В этом документе 200 имен. Украинский лидер отметил, что запрос касается и тех граждан, которые могли умереть. Поэтому ведется работа по передаче тел погибших на родину.

Предыдущий этап обмена пленными между Киевом и Донбассом произошел 29 декабря 2019 года под Горловкой. Украина передала 61 гражданина в ДНР и 63 — представителям ЛНР. В Киев отправились 76 человек.

Решение провести обмен до конца года было принято в ходе встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса поприветствовали в Евросоюзе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.