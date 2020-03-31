МЧС предупредило жителей Ставрополья о заморозках

В Ставропольском крае ожидается значительное похолодание. МЧС сообщает о заморозках до –4 градусов.

По данным ведомства, 1 апреля в ночные часы и утром температура опустится ниже 0 градусов. Несмотря на похолодание, в северных районах сохранится высокая пожароопасность. Об этом сообщает NewsTracker.

В дневные часы в регионе потеплеет до +14 градусов. По данным синоптиков, местами возможен небольшой дождь. Ветер усилится до 10 м/с.

В ночь на 2 апреля похолодает до 0 градусов, возможен небольшой снегопад.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области с начала марта было побито более десяти температурных рекордов. Несмотря на теплую погоду в течение месяца, 31 марта синоптики прогнозировали заморозки.