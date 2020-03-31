Писателя Юрия Бондарева похоронят 2 апреля на Троекуровском кладбище

Писатель-фронтовик Юрий Бондарев будет похоронен 2 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом 31 марта сообщил председатель правления Союза писателей России Николай Иванов.

«Прощание в Центральной клинической больнице в Москве, да, позднее Юрий Васильевич будет похоронен на Троекуровском кладбище. Без поминок, чтоб людей много не было», — приводит его слова «РИА Новости».

Бондарев умер 29 марта.

Юрий Бондарев родился в 1924 году. Он участвовал в сооружении оборонительных укреплений под Смоленском, форсировании Днепра и освобождении Киева. После Великой Отечественной войны поступил в Литературный институт им. А.М. Горького, где окончил семинар К. Паустовского.

Бондарев является автором военных рассказов, повестей и романов, а также сценария фильма, снятого по роману «Горячий снег» о событиях Сталинградской битвы. Один из авторов сценария фильма-эпопеи «Освобождение» и фильма «Батальоны просят огня». Именно эти произведения принесли ему широкую известность. Он являлся лауреатом Ленинской премии и двух Государственных премий СССР, Героем Социалистического Труда.