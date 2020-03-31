Пять жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей

В Свердловской области сезон клещей начался раньше обычного. В регионе зафиксировано пять укусов вредителей.

По данным начальника отдела эпидемиологического надзора Светланы Скрябиной, первый укус был зафиксирован 15 марта. На текущий момент к специалистам обратились жители Красноуральска, Талицы и Каменска-Уральского, сообщает «ТагилСити.Ру» со ссылкой на «Областную газету».

В 2019 году первый укус клеща зарегистрировали 28 марта. Эпидемиологи считают, что раннее пробуждение клещей в 2020 году связано с теплой погодой.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области с начала весны зарегистрировано восемь укусов клещей.