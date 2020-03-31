Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Две трети регионов России ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19
Авто
Мировой авторынок в 2020 году может упасть на 14%
Общество
В Мосгордуме предложили штрафовать на 4 тыс. рублей за нарушение самоизоляции
Общество
Пресс-секретарь Собянина заявила об отсутствии коронавируса у мэра
Мир
На Украине анонсировали обмен пленными с Донбассом

Шувалов заверил Путина в достаточной ликвидности госкорпорации ВЭБ

0
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель государственной корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов во вторник, 31 марта, рассказал президенту России Владимиру Путину о финансовом положении инвестбанка.

Шувалов отметил, что организация находится в стабильном состоянии, а уровень ликвидности активов достаточно высокий.

«Мы уверены в том, что теперь мы можем трудиться активнее и мы будем участвовать в работе правительства по достижению национальных целей развития», — сказал Шувалов.

В декабре 2019 года ВЭБ заинтересовался проектом легкого метро в Ростове-на-Дону. Тогда отмечалось, что у объекта уже появился потенциальный инвестор.

В ноябре прошлого года стало известно, что ВЭБ в течение 12 месяцев будет возглавлять механизм межбанковского сотрудничества БРИКС в связи с переходом к России председательства объединения. В связи с этим Шувалов заявлял, что приоритетной задачей будет привлечение частных инвестиций в инфраструктуру.

В то же время в сентябре 2019 года СМИ сообщали о планах ВЭБ по масштабной модернизации общественного транспорта в крупных городах страны. Проект оценивался в 2,1 трлн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В нацбанке заявили о невыдаче согласия на продажу акций «дочки» ВЭБ.РФ
Президент ЦСКА оценил переход 75% акций клуба под контроль ВЭБ.РФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020