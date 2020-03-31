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Противопожарный режим вводят на территории Казани

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В Казани с 1 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал глава исполкома города Денис Калинкин.

Согласно документу, ограничения продлятся до 30 мая. В течение двух месяцев в Казани будет запрещено разводить костры, сжигать сухую растительность и мусор. Кроме того, вводится запрет на приготовление пищи в мангалах. Об этом сообщает InKazan.ru.

Также нельзя использовать пиротехнические изделия на городские территории, в садовых товариществах и на территориях детских лагерей и санаториев вблизи лесных участков.

Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон начался в Орловской области. В полную боевую готовность перешли лесопожарные службы. Ситуация вызвана сухой погодой и началом теплого сезона.

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