Сход лавин возможен в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья

На северные районы Иркутской области в среду, 1 апреля, обрушатся сильный снег и метели. Скорость западного ветра при порывах будет достигать 20 м/с. Вместе с тем в Иркутске будет без осадков. Температура днем поднимется до +13 градусов.

Как пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области, на дорогах возможен снежный накат и гололедица. В горах южного Прибайкалья и Восточного Саяна не исключен сход снежных лавин.

В Москве ночь на 1 апреля станет самой холодной на этой неделе. Температура воздуха может опуститься до –9 градусов. Это ниже нормы на 2–3 градуса.