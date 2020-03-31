Около 30 территорий возможного затопления определено в Томске

Ледоход на Томи в Томске может начаться 14 апреля, вскрытие льда на Оби в Молчанове ожидается 20-го, а в Колпашеве — 23 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области со ссылкой на Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Допустимая погрешность во всех случаях достигает пяти дней. В Томске в связи с предстоящим паводком определено 28 потенциально опасных участков.

Самое раннее вскрытие Томи в черте областного центра за всю историю наблюдений было отмечено 5 апреля, самое позднее — 9 мая, передает РИА «Томск». Также приводятся данные ожидаемого в этом году вскрытия рек и в других райцентрах Томской области. Начало ледохода на Чулыме в районе села Зырянского ожидается 21 апреля, у села Тегульдет — 24 апреля. На реке Чае у села Подгорного вскрытие льда прогнозируется 19 апреля.

Как стало известно 17 марта, специалисты провели ледовзрывные работы на двух участках реки Томи около села Батурино. Взрывы осуществили на двух 600-метровых участках, состоящих из двух полос. На каждой из них было пробурено по 20 лунок, в которые специалисты заложили взрывчатку. На этом плановые работы по взрыву льда завершены. При наихудшем сценарии развития паводка подтопленными могут оказаться 87 населенных пунктов в районе реки Томи.