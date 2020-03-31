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Мишустин поручил подготовить список медучреждений для перепрофилирования на лечение коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву и ряду других органов исполнительной власти представить список медицинских учреждений, подлежащих перепрофилированию для приема больных с коронавирусом SARS-CoV-2. Текст поручения опубликован во вторник, 31 марта, на сайте правительства.

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Минздрав России, Федеральное медико-биологическое агентство и Минобороны совместно с правительством Москвы и ОАО «РЖД» должны провести оценку медицинских организаций и подготовить предложения по графику перевода этих учреждений на прием пациентов с коронавирусной инфекцией.

Предложения должны быть основаны на динамике заболеваемости и тяжести состояния пациентов. Срок их подготовки — 1 апреля.

Такое поручение было дано по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве России в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в стране. Заседание прошло 30 марта.

К настоящему моменту общее количество заболевших коронавирусом в России достигло 2337. За весь период эпидемии в стране зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

29 марта в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Москве и Подмосковье ввели обязательный домашний режим для всех жителей. Этому примеру последовала почти половина регионов РФ.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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