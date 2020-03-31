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Митрополит назвал нечестивцами отрицающих риск заражения в храмах

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Все, кто отрицает возможность заражения коронавирусом в храмах, — нечестивцы. Такое мнение высказал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

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«Те, кто говорит, что в храмах и монастырях невозможно заразиться, лгут. Зная или не зная, в ведении или неведении. Они нечестивцы, потому что ложь — это нечестие», — цитирует во вторник, 31 марта, «РИА Новости» слова митрополита во время проповеди.

Он призвал всех верующих к ответственному поведению в условиях пандемии коронавируса, так как каждый прихожанин, не догадывающийся, что болен, может стать «невольным убийцей» во время посещения храма.

Митрополит также отметил, что заболевание не пощадит никого и является общим испытанием. В пример он привел эпидемии, при которых в столице «вымирали целые монастыри».

29 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов в условиях распространения коронавируса.

Коронавирус SARS-CoV-2 начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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