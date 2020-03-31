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Ухудшение ледовой обстановки зафиксировали на Байкале

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На озере Байкал ухудшилась ледовая обстановка. Сотрудники ГИМС зафиксировали участки с открытой водой. Толщина льда — до 65 см.

В Слюдянском районе выявлены забереги в устье рек, впадающих в Малое море. Здесь толщина льда может достигать 60 см. Есть трещины шириной до 15 см. В Иркутском районе открытая вода наблюдается от истока реки Ангары до музея Тальцы.

В районе Листвянки толщина льда на Байкале составляет 80 см, но на поверхности местами есть талая вода, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Туристический маршрут Старая Ангасолка – город Слюдянка признали не отвечающим требованиям безопасности. Там много трещин, а отсутствие снежного покрова делает невозможным перемещение по льду без специального снаряжения.

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