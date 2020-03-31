Убийство таксиста пятилетней давности раскрыли в Архангельске

В Архангельске взяли под стражу подозреваемого в убийстве таксиста. Преступление было совершено пять лет назад.

По данным следствия, на момент происшествия подозреваемому было 16 лет. В 2015 году он вызвал такси, чтобы добраться до Маймаксы. По дороге подросток обнаружил, что у него нет денег. В итоге с таксистом произошел конфликт, который закончился поножовщиной. От ранений 46-летний водитель скончался на месте. Его тело обнаружили рядом с машиной.

Спустя пять лет молодой человек раскаялся в содеянном, сообщает ИА FlashNord. Задержанный уточнил, что после преступления был в шоковом состоянии. Подозреваемый заключен под стражу.

В начале марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге таксист отказался везти семью с трехлетним ребенком, а затем в ходе конфликта распылил пострадавшим в лицо газовый баллончик.